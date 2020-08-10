Актер, сценарист и режиссер готовит игровой проект, посвященный тому, как создавался легендарный неонуар Романа Полански «Китайский квартал», пишет Deadline.
В основу сценария ляжет книга в жанре
Напомним, «Китайский квартал» вышел на экраны в 1974 году. Главные роли, частного сыщика и ля фам фаталь, в нем исполнили Джек Николсон и Фей Данауэй.
Что касается режиссерской карьеры Бена Аффлека, напомним, что после трех успешных работ («Прощай, детка, прощай», «Город воров» и «Операция Арго») вышел провалившийся «Закон ночи» 2016 года, после чего Аффлек должен был снимать «Бэтмена», но в итоге отказался.