Анастасия Лях .10 августа, 2020 8

Актер, сценарист и режиссер готовит игровой проект, посвященный тому, как создавался легендарный неонуар Романа Полански «Китайский квартал», пишет Deadline.

В основу сценария ляжет книга в жанре нон-фикшн «Большое прощание: „Китайский квартал“ и последние годы Голливуда», рассказывающая о закате эпохи Нового Голливуда, периода, длившегося с момента отмены в 1967 году кодекса Хейса, на котором строилась классическая студийная система, примерно до 1980 года, мощной киноэры, когда большие студии рисковали снимать умное авторское кино.

Напомним, «Китайский квартал» вышел на экраны в 1974 году. Главные роли, частного сыщика и ля фам фаталь, в нем исполнили Джек Николсон и Фей Данауэй.

Что касается режиссерской карьеры Бена Аффлека, напомним, что после трех успешных работ («Прощай, детка, прощай», «Город воров» и «Операция Арго») вышел провалившийся «Закон ночи» 2016 года, после чего Аффлек должен был снимать «Бэтмена», но в итоге отказался.