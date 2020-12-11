Анастасия Лях .11 декабря, 2020 9

Как сообщает Deadline, Бен Аффлек намерен исполнить главную роль в новом режиссерском проекте Джорджа Клуни. В настоящее время по этому поводу ведутся переговоры.

Проект называется «The Tender Bar» и финансируется студией Amazon. Это экранизация одноименного романа обладателя Пулитцеровской премии Джона Джозефа Мерингера. Автобиографическая драма взросления рассказывает о детстве писателя, который жил на Лонг-Айленде у своего дяди, который держал бар. В каждом посетителе бара мальчик искал потенциального отца, которого был лишен.

Отметим, что ранее Аффлек и Клуни сотрудничали на оскароносном проекте «Операция „Арго“». Клуни продюсировал, а Аффлек снимал и исполнял главную роль.