Как сообщает Deadline, Бен Аффлек намерен исполнить главную роль в новом режиссерском проекте Джорджа Клуни. В настоящее время по этому поводу ведутся переговоры.
Проект называется «The Tender Bar» и финансируется студией Amazon. Это экранизация одноименного романа обладателя Пулитцеровской премии Джона Джозефа Мерингера. Автобиографическая драма взросления рассказывает о детстве писателя, который жил на
Отметим, что ранее Аффлек и Клуни сотрудничали на оскароносном проекте «Операция „Арго“». Клуни продюсировал, а Аффлек снимал и исполнял главную роль.