Анастасия Лях .17 декабря, 2020 4

Как сообщает The Hollywood Reporter, Бен Аффлек получил роль в байопике, посвященном легендарному иллюзионисту Гарри Гудини.

Однако роль эта не главная. Аффлек сыграет менеджера Гудини. А вот кто изобразит самого фокусника, пока неизвестно.

Сюжет предстоящей картины основывается на книге «Тайная жизнь Гудини» и посвящен он не столько фокусам, сколько менее известной и менее публичной стороне жизни известного мистификатора. А именно его работе на британскую разведку и неофициальной должности детектива-консультанта при расследовании оккультных преступлений.

В режиссерском кресле находится Дэн Трахтенберг, снявший хоррор «Кловерфилд, 10». Сроки производства не уточняются.