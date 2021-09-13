Бен Аффлек толкнул поклонника, который пытался сделать фото

Таня Гончаренко .13 сентября, 2021 3

На фото: Конфликт между Беном Аффлеком и фанатом

Бен Аффлек толкнул фаната, который хотел сделать с ним и и его возлюбленной Дженнифер Лопес селфи. - сообщает SGE.

Происшествие случилось в аэропорту - самая популярная пара Голливуда возвращась с Венецианского кинофестиваля, где состоялась премьера фильма с участием Бена "Последняя дуэль".

Назойливый поклонник в надежде сделать фото с артистами подошел к ним слишком близко. Аффлек оттолкнул мужчину рукой в грудь. Далее, в защиту актера вмешалась личная охрана.

Напомним, для Джей Ло и Бена Аффлека на кинофестивале состоялся первый официальный совместный выход в свет. Пара воссоединилась несколько месяцев назад, после 20-летнего перерыва.