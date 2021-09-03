Таня Гончаренко .3 сентября, 2021 7

Режиссер оригинальной ленты 2016 года Гэвин О`Коннор подтвердил, что боевик "Расплата" с Беном Аффлеком получит продолжение. - сообщает Collider.

"Да, мы делаем продолжение "Расплаты". Мы буквально только что закрыли эту сделку" - поделился свежими новостями О`Коннор.

Также, режиссер признался, что в его планах всегда было снять три части этого фильма. Третьему эпизоду он планирует дать название "Человек дождя на стероидах".

Напомним, сюжет первой картины строился вокруг математического гения Кристиана Вульфа, который оказывал помощь преступным организациям, желающим легализовать свои доходы, полученные незаконным путем.

Правда, Гэвин О`Коннор не уточнил ни когда планирует начать съемки, ни кто выступит сценаристом, ни кто ещё будет в актерском составе кроме Бена Аффлека.