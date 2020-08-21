Анастасия Лях .21 августа, 2020 2

Как сообщает Deadline, Бен Аффлек снова сыграет Брюса Уэйна. Актер наденет костюм Бэтмена для съемок в фильме «Флэш».

Напомним, «Флэш» — сольный проект про Барри Аллена в исполнении Эзры Миллера из «Лиги справедливости», который по разным причинам превратился в долгострой. В настоящее время режиссером картины значится Энди Мускетти, создатель хоррор-дилогии «Оно». Эзра Миллер, несмотря на скандал с агрессивным поведением в адрес фанатки, по-прежнему значится исполнителем главной роли.

Как сообщалось ранее, во «Флэше» будет представлена мультивселенная дисишных супергероев. Так что Бэтменов будет несколько, как минимум два. Одного сыграет Аффлек, другого — ветеран роли Майкл Китон, игравший Бэтмена в фильмах Тима Бертона.

По словам Мускетти из интервью журналу Vanity Fair, взаимоотношениям Бэтмена в лице Аффлека и Барри Аллена/ Флэша будет уделено особое внимание, и они будут крайне эмоциональными.

Релиз «Флэша» запланирован на 2 июня 2022 года.