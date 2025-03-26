sonyazhytkova .26 марта, 2025 1

Лауреат Оскара, завжди був відомий своєю відвертістю щодо як своїх перемог, так і невдач у кар'єрі. Протягом довгих років у Голлівуді актор зазнавав як великих успіхів, так і певних падінь.

Участь Аффлека в DCEU, де він перевтілився в Бетмена, стала однією з тем, які актор неодноразово обговорював. Хоча його версія Брюса Вейна здобула популярність серед фанатів, за лаштунками виникло чимало проблем, які затмініли його успіхи на екрані.

В інтерв'ю для журналу GQ Бен Аффлек знову поділився своїми враженнями від ролі культового супергероя та пояснив, чому цей досвід став для нього "болісним".

"Це був складний досвід з кількох причин. І справа не тільки в жанрі супергеройських фільмів. Я просто втратив інтерес до того, що колись мене захоплювало в цьому", — зізнався актор.

За його словами, головною причиною проблем стало невідповідність між його особистими прагненнями та вимогами роботи. "Я не приносив нічого особливого на знімальний майданчик. І це теж впливало на результат".

Попри те, що Бетмен у виконанні Аффлека отримав багато позитивних відгуків серед фанатів, актор визнав, що його особисті проблеми, зокрема боротьба з алкоголем, вплинули на його професіоналізм. Він не створював проблем на знімальному майданчику, але й не приносив позитивної енергії, що, без сумніву, позначилося на результатах.

Його участь у "Лізі справедливості" та "Флеші" також стала частиною складної історії DCEU, сповненої труднощів і змін. Зміни в режисерській команді на зйомках "Лізі справедливості" та проблеми із зіркою "Флеша", Езрою Міллером, додали ще більше напруги до вже непростого процесу.

Тепер, з урахуванням усіх пережитих труднощів, Аффлек остаточно підтвердив, що його кар'єра супергероя завершена. Попри сумніви деяких фанатів, він зрозумів, що супергеройські фільми більше не здатні приносити йому задоволення. Це був період, який допоміг йому усвідомити свої справжні прагнення і шукати нові шляхи в кар'єрі.

Джерело: Мovieweb