Анастасия Лях .14 июля, 2020 12

Актер, иногда занимающийся режиссурой, в настоящее время ведет переговоры, чтобы снять фильм, основанный на рассказе Стивена Кинга «Крыса», пишет Bloody Disgusting.

«Крыса» — рассказ из сборника «Если оно кровоточит». Главный герой — писатель, пытающийся побороть творческий застой. Однажды он встречает говорящую крысу, которая предлагает заключить дьявольскую сделку: неисчерпаемое вдохновение за смерть одного из самых близких людей.

Сообщается, что Стиллер планирует не только поставить, но также спродюсировать проект и самостоятельно исполнить ведущую партию.