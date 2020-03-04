Анастасия Лях .4 марта, 2020 9

На своей странице в Твиттере актер написал, что информация о его участии в популярной гоночной франшизе «не соответствует действительности».

Напомним, на днях в американской прессе прошел слух, что Бен Стиллер появится в девятом «Форсаже». Сообщалось, что его участие ограничится эпизодом или даже камео, но с перспективой более крупной роли в следующем, десятом, фильме серии.

В соцсети актер написал, что слухи о его участии «сильно преувеличены, то есть и вовсе не соответствуют действительности, увы». И добавил, что желает франшизе удачи, чтоб девятый фильм «взлетел» в прокате (напомним, что в трейлере «Форсажа 9» были сцены, в которых машины натурально пытались летать).

Девять часть сверхпопулярного проекта с Вином Дизелем выходит в прокат 21 мая.