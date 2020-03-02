Анастасия Лях .2 марта, 2020 5

Вот так неожиданная новость. Комик Бен Стиллер, если верить изданию Page Six, присоединился к команде Вина Дизеля, причем предстанет перед зрителями уже в девятом «Форсаже», до релиза которого осталось менее трех месяцев.

Надо полагать, Стиллер появится в камео. В более существенной роли он сняться уже никак не успеет, так как съемки «Форсажа 9» завершились еще в ноябре прошлого года, а сейчас подходит к завершению постпродакшен.

Камео актера может быть мостиком к десятой картине, в которой участие Стиллера будет уже более значимым. Однако об этом пока никакой подтвержденной информации нет.

Напомним, «Форсаж 9» выйдет на экраны 21 мая. В новой серии Дом Торетто и его команда-«семья» столкнутся с одним старым антагонистом (героиней Шарлиз Терон из восьмой части) и одним новым (персонажем Джона Сины, неожиданно обнаружившимся братом Дома).