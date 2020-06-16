Анастасия Лях .16 июня, 2020 3

Актер, неоднократно пробовавший силы в режиссуре («Солдаты неудачи», «Невероятная жизнь Уолтера Митти»), экранизирует новый рассказ норвежского писателя Ю Несбё под названием «Лондон», сообщает Deadline.

Рассказ еще не вышел в печать, так что его сюжет неизвестен. Создатели будущего фильма тоже подробностями не делятся, кроме того, что это фантастический триллер. Известно, что сценарий напишет Эрик Рот, на счету которого «Форрест Гамп» и новая адаптация «Дюны» для Дени Вильнева.

Права принадлежат студии Lionsgate. Сам Ю Несбё значится продюсером. Сообщается также, что главная роль уже закреплена за Оскаром Айзеком.

Напомним, в 2017 году вышла экранизация детектива Ю Несбё «Снеговик» с Майклом Фассбендером в главной роли, которая была разгромлена и критиками, и зрителями.