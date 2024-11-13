sonyazhytkova .13 ноября, 2024 3

У новому трейлері "Nutcrackers" Бен Стіллер постає в ролі трудоголіка Майка, якому доводиться кардинально змінити своє життя, аби піклуватися про енергійних племінників-сиріт.

Цей фільм стане поверненням Стіллера до комедійного амплуа після тривалої паузи, коли актор займався режисурою відомих серіалів, зокрема "Втеча з Даннемори" та "Розрив".

Режисер стрічки, Девід Гордон Грін, зберіг теплоту та комедійний дух своїх ранніх робіт, попри нещодавнє захоплення горор-жанром у фільмах на кшталт "Геловін" та "Віруючий: Екзорцист".

Незвичне місце зйомок — сімейна ферма і танцювальна студія матері братів Джансонів, які грають племінників, — надало фільму ще більше автентичності. Для Гріна це був особливий проєкт, адже з матір’ю хлопців, Карі Вільямс, він товаришує ще зі студентських років.

У фільмі також знімаються Лінда Карделліні, Еді Паттерсон, Тім Гайдекер і Тобі Гасс.

"Nutcrackers" обіцяє стати по-справжньому душевною святковою комедією, що здатна як розвеселити, так і зворушити глядачів. Прем'єра на Hulu — вже 29 листопада.

Джерело: Deadline