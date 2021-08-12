Анастасия Лях .12 августа, 2021 12

Из официального Твиттера TIFF (Международного кинофестиваля в Торонто) стало известно, что британский актер Бенедикт Камбербэтч в этом году удостоится почетного приза за вклад в кино.

Актер неоднократно привозил в Торонто фильмы со своим участием. Там были показаны такие картины, как «Пятая власть», «Двенадцать лет рабства», «Игра в имитацию», «Шпион, выйди вон!» и другие. В этом году в программе участвуют сразу две ленты, в которых сыграл Камбербэтч: «Сила собаки» сервиса Netflix и «Кошачьи миры Луиса Уэйна» студии Amazon.

Вместе с Камбербэтчем награду за вклад получит американская актриса Джессика Честейн.