sonyazhytkova .22 июня, 2024 5

Зйомки нового фільму заплановані на наступний рік, а прем'єра очікується у 2026 році.

Актор висловив свої думки про роль Доктора Стренджа, назвавши її великою радістю та можливістю підтримувати менш комерційні проєкти. Він зізнався, що спочатку мало не відмовився від ролі у новій супергеройській стрічці через проблеми з графіком. Також, Камбербетч зазначив, що з нетерпінням чекає на початок зйомок, які обіцяють бути надзвичайно захоплюючими.

П'ятий фільм про Месників, запланований на 2026 рік. Очікується, що у ньому повернуться близько 60 улюблених героїв Marvel, і тепер ми можемо радіти, що Доктор Стрендж буде серед них. Режисером стрічки можливо стане Шон Леві, який відомий роботою над "Дедпулом і Росомахою", після того як у 2023 році проєкт залишив Дестін Деніел Креттон, режисер "Шан-Чі".

За інформацією Deadline, до складу повертаються улюбленці фанатів - Марк Руффало, Кріс Гемсворт, Том Гіддлстон, Сіму Лю та Карен Гіллан. Також дуже цікаво дізнатися, чи приєднається до культової команди Кейт Бішоп, яка взяла на себе роль Соколиного Ока в кінці серіалу від Disney Plus.



Фільм "Месники 5" планує побачити світ 1 травня 2026 року.

Джерело: Gamesradar