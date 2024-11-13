sonyazhytkova .13 ноября, 2024 1

Проєкт під назвою "Wife & Dog", який вже зібрав яскравий акторський склад, обіцяє повернення до підступного світу британської еліти, який режисер вже досліджував у своїх роботах "Джентельмени" та однойменному серіалі.

Деталі сюжету залишаються в таємниці, проте відомо, що фільм розкриє нові інтриги та конфлікти серед вищого суспільства, показуючи його темні й підступні сторони.

Зйомки картини, в головних ролях якої з’являться Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк і Ентоні Хопкінс, розпочнуться у лютому 2025 року в Великій Британії. Сценарій та продюсування фільму взяв на себе сам Гай Річі, працюючи разом із постійним партнером Іваном Аткінсоном та Джоном Фрідбергом.

Джерело: Deadline