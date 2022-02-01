Таня Гончаренко .1 февраля, 2022 6

Создатель "Кредо убийцы" и "Макбет" Джастин Курзель снимет новый фантастический фильм "Утро", на главные роли в котором утверждены Бенедикт Камбербэтч ("Игра в имитацию"), Лора Дерн ("Большая маленькая ложь") и Ноа Джуп ("Тихое место"), - пишет Deadline

События будут происходить в будущем. По сюжету, люди изобрели таблетку, выпив которую можно не спать. Кроме того, было создано и искусственное солнце, свет которого можно видеть круглосуточно. Но молодое поколение начинает задумываться о восстании, чтобы вернуть себе сон и возможность видеть сновидения.

Адам Экланд ("Мавританец") и Камбербэтч приобрели права на фильм. Последний разделит обязанности исполнительного продюсера с Дерн.

Когда состоится премьера картины неизвестно.