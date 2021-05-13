Анастасия Лях .13 мая, 2021 8

На сайте Берлинского кинофестиваля появилась информация, что из-за пандемии внеконкурсные премьеры пройдут в кинотеатрах под открытым небом.

Напомним, из-за карантинных ограничений организаторы смотра разделили мероприятие на две части. Первая, конкурсная, состоялась в феврале в онлайн-формате (победила румынская комедия «Неудачный трах, или Безумное порно»). Вторая, внеконкурсная, была отложена до июня и должна была пройти в живом формате.

Собственно, так и будет. С 9 по 20 июня премьеры пройдут в оффлайне, но только не в помещениях, а на экранах под открытым небом. При этом каждый зритель должен будет предъявить свежий отрицательный тест на коронавирус.