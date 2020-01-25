Анастасия Лях .25 января, 2020 0

Стало известно, какая лента станет фильмом открытия Берлинале 2020. Смотр начнется с показа драмы Филиппа Фалардо «My Salinger Year» («Мой год Сэлинджера» или «Год работы Сэлинджером»).

Это экранизация одноименного романа Джоанны Ракофф, который рассказывает о начинающей поэтессе, которая в 90-х годах в Нью-Йорке устраивается на работу ассистенткой литературного агента и отвечает на письма поклонников Сэлинджера от имени писателя. Главную роль в картине исполнила Маргарет Куалли. Ее партнершей по съемкам выступила Сигурни Уивер.