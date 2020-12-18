Анастасия Лях .18 декабря, 2020 1

Как сообщает Variety, впервые в истории Берлинале пройдет в онлайн-формате . Виной тому, ясное дело, пандемия коронавируса и, в частности, очень большое число больных конкретно в Германии.

Также немного сдвинутся сроки проведения смотра. Обычно фестиваль проходит в феврале, однако Берлинале 2021 пройдет в начале марта. Впрочем, организаторы пока не назвали точные даты.

Ранее стало известно, что организаторы Берлинского фестиваля решили внести в регламент вручения наград некоторые изменения, а именно решили отказаться от гендерной дифференциации в актерской номинации. То есть отныне вместо наград за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль будут вручаться статуэтки за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.