sonyazhytkova .7 июня, 2024 13

Серіал буде створено під керівництвом Метта Цірульника, відомого за "Absentia", у співпраці з Amazon MGM Studios, компанією Appian Way Production Леонардо Ді Капріо, а також за участі Oakhurst Entertainment та Talaria Media.



"Sigma Force" - це серія глобальних трилерів, що зосереджуються на секретній програмі протидії тероризму уряду США. Відділ складається зі спецоперативників, які використовують свої військові та наукові знання для боротьби з тероризмом та розслідування наукових загроз для Сполучених Штатів. Метт Цірульник пише сценарій і виконує обов'язки шоураннера та виконавчого продюсера разом із Леонардо Ді Капріо та Філіпом Вотсоном від Appian Way, Мариною Грасік від Oakhurst та Боббі Морганом від Talaria.

Серія книг, що стартувала у 2004 році та видається Harper, налічує 17 романів, кожен з яких став бестселером за версією New York Times. Вісімнадцята книга, "Arkangel", вийде в серпні.

Твори Джеймса Роллінса перекладено більш ніж 40 мовами. Окрім серії "Sigma Force", він написав ще чотири серії романів, включаючи спін-офф про Такера Вейна, шість окремих пригодницьких трилерів та новелізацію фільму Стівена Спілберга і Джорджа Лукаса "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа". Також Роллінс під псевдонімом Джеймс Клеменс написав кілька фентезійних романів, включаючи серії "Заборонені та вигнані" та "Хроніки Боговбивці".

Джерело: Deadline