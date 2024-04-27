sonyazhytkova .27 апреля, 2024 8

Вироблений компанією MegaMind Media, головні ролі виконують Джейсон Вівер, Янді Сміт, Джефф Логан та Принцеса Лав.

Стрічка "Смертельна втеча" розповідає про молоду пару, яка вирушає на відпочинок у розкішний кемпінг, але їхня ідилія швидко перетворюється на кошмар. Джейкоб планує зробити пропозицію своїй дівчині Хоуп, але все ускладнюється появою її колишнього, Дерріка, та його дівчини, Джади. Напруга зростає, коли Деррік починає проявляти некоректну увагу до Хоуп. Ситуація стає ще складнішою, коли власники кемпінгу зникають, а Хоуп виявляє, що у Дерріка є темний секрет. Розшукуваний поліцією, Деррік готовий на все, щоб захистити своє таємницю. Застрягши в лісі, Хоуп та Джейкоб стають мішенями та мусять боротися за своє життя.

Режисером фільму є Чарльз Джонс, а виробництвом займаються Мелісса Ллевеллін-Алстон та Крістін Іріс Джонсон. Донте Лі, Робін Лайон, Джеррі Вайнс та Джермейн Сміт є виконавчими продюсерами для MegaMind Media, а Марвін Ніл і Лоріса Бейтс - для BET+. Сценарій написали Чад Квінн та Ерік Дікенс.

"Смертельна втеча" - це новий погляд на класичні трилери, який демонструє широкий спектр і різноманіття талантів чорних письменників.

Джерело: Deadline