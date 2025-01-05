sonyazhytkova .5 января, 2025 7

Глядачам більше не доведеться дивитися, як Бетмен втрачає батьків – режисер заявив, що новий кіновсесвіт DCU обійдеться без висвітлення цих трагічних подій.

За словами режисера, персонаж вже існує у світі, як і Супермен, якого ми побачимо у новому фільмі без розповіді про його початок.

"Бетмен вже є частиною цього всесвіту. Це спосіб показати, що він присутній, але ми не будемо повертатися до витоків. Усі і так знайомі з його історією", – розповів Ґанн у коментарі для Rotten Tomatoes.

Поява Бетмена у всесвіті DCU розпочалася з анімаційного серіалу "Creature Commandos", хоча подробиці про персонажа поки залишаються загадкою. Спочатку йому планували приділити більше екранного часу, але творці вирішили зосередитися лише на коротких натяках і загадкових моментах.

Водночас у DCU готується повноцінний фільм про Бетмена, режисером якого стане Енді Мускетті, відомий за стрічкою Флеш. Окремо триває й розвиток "бетменівської" саги Метта Рівза — її наступний фільм з’явиться у кінотеатрах 1 жовтня 2027 року.

Найближчий проєкт DCU — фільм про Супермена, прем'єра якого запланована на 11 липня. У головних ролях з’являться Девід Коренсвет як Супермен, Ніколас Голт у ролі Лекса Лютора та Рейчел Броснаген у образі Лоїс Лейн.

Джерело: Gamesradar