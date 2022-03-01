Анастасия Лях .1 марта, 2022 9

Как сообщает The Hollywood Reporter, студии Disney, Warner и Sony отозвали свои релизы с территории Российской Федерации в рамках бойкота и общемировых санкций в адрес страны-террориста , вторгшейся в Украину.

Это значит, что ни «Бэтмен», ни «Фантастические звери 3», ни «Доктор Стрэндж», ни «Морбиус» в российский прокат не выйдут в запланированные сроки.

«Учитывая безосновательное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис, мы ставим на паузу кинорелизы в России», — сказано в официальном заявлении Disney.

Ждем аналогичных заявлений от Universal и Paramount.