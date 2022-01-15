Анастасия Лях .15 января, 2022 6

В интервью The Daily Record Роберт Паттинсон рассказал, что Бэтмен в его исполнении не будет тем супергероем, к которому привыкли фанаты, и вообще едва ли будет героем.

По словам актера, предыдущие фильмы о Темном рыцаре изображали Брюса Уэйна каноническим героем, борцом со злом. Однако новый Бэтмен будет не столь однозначным. Это будет сложная и противоречивая фигура с собственными демонами и частичкой внутренней тьмы.