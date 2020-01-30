Анастасия Лях .30 января, 2020 8

Оказывается, в новом «Бэтмене» не будет Харви Дента (он же Двуликий), как сообщалось ранее.

Издание Business Wire, ссылаясь на информацию, полученную непосредственно от Warner, пишет, что актер Питер Сарсгаард действительно сыграет прокурора Готэма. Но не Харви Дента, а Гила Колсона (этот персонаж комиксов появится на экране впервые).

Также стало известно, что актриса Джейми Лоусон сыграет Беллу Рил, кандидатку в мэры Готэма.

Новая информация подтверждает более ранние слухи о том, что сюжет «Бэтмена» развернется вокруг расследования серии политических убийств, которое будет вести Брюс Уэйн аки детектив. Некто будет убивать одного за другим кандидатов в мэры в период предвыборной кампании.

Напомним, в режиссерском кресле находится Мэтт Ривз. Съемки стартовали на днях и проходят в Лондоне. Релиз запланирован на 25 июня 2021 года.