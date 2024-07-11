sonyazhytkova .11 июля, 2024 12

Зірка відомого фільму про Хелловін зазначила, що досі не бачила сценарію для третьої частини, яка перебуває у розробці після успіху сиквелу минулого року на Disney+.

"Я ще не бачила сценарій, але чула певні чутки", - поділилася Мідлер в шоу Busy This Week на QVC+. Вона додала: "Якщо вони збираються це робити, нехай роблять це зараз, бо час не просто йде, а мчить до фінішу. Знімайте нас, поки ми ще живі, тобто, Господи!".

Перший фільм "Фокус-Покус" вийшов у 1993 році під режисурою Кенні Ортеги за сценарієм Міка Гарріса та Ніла Катберта і сюжетом Девіда Кіршнера та Гарріса. У стрічці розповідається про трьох відьом у вигнанні, яких випадково воскрешає підліток у ніч Хелловіна. Продовження культового фільму було затверджено, і "Фокус-Покус 2" вийшов у 2022 році. Мідлер, Сара Джессіка Паркер та Кеті Наджимі повернулися до своїх ролей сестер Сандерсон. Сиквел зняла Енн Флетчер за сценарієм Джен Д'Анджело і сюжетом Кіршнера, Блейка Гарріса та Д'Анджело.

Джерело: Deadline