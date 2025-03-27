sonyazhytkova .27 марта, 2025 4

Попри рекордні перегляди на Netflix і 99% на Rotten Tomatoes, продовження на другий сезон не буде.

Британський драматичний серіал "Юнацтво" (Adolescence) захопив глядачів, спровокував гучні дискусії та встановив рекорди. За два тижні він набрав 66,3 мільйона годин перегляду, ставши найпопулярнішим мінісеріалом Netflix. Проте, навіть такий тріумф не гарантує продовження.

Історія зосереджується на 13-річному Джеймі Міллері, якого звинувачують у вбивстві однокласниці Кеті. Багато хто сподівався побачити події вже з точки зору Кеті, щоб отримати повнішу картину трагедії.

Проте, за словами співавтора серіалу Джека Торна, продовження не відбудеться. Він зазначив, що хоча ідея розповісти історію з точки зору Кеті була цікавою, вони не відчувають себе кваліфікованими для такого кроку. Для нього важливо, щоб подібні історії розповідали ті, хто може зробити це з максимальною чутливістю та розумінням. Ключова мета серіалу полягала в тому, щоб розкрити внутрішній світ Джеймі, і спроба відійти від його перспективи могла б порушити основну лінію розповіді.

"Юнацтво" складається з чотирьох епізодів, кожен з яких знятий одним безперервним кадром. У ролі Джеймі глядачі побачили Оуена Купера, а його батька — Стівена Грема, який також був співавтором проєкту.

Попри завершення історії, серіал залишив слід у культурному просторі. Він гостро досліджує тему насильства серед молоді, токсичних ідей у цифровому середовищі та їхнього впливу на підлітків. І хоча ми не побачимо нового сезону, серіал уже запустив важливу розмову, яка триватиме ще довго.

Джерело: Gamesradar