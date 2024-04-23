sonyazhytkova .23 апреля, 2024 1

Спеціальний епізод "Знак" вийшов на Disney+ 14 квітня. За сім днів ця серія зібрала 10,4 мільйона переглядів по всьому світу, повідомили на стрімінговому сервісі.

Disney+ рідко надає дані про перегляди, і це вперше, коли сервіс робить це для "Bluey". Проте компанія повідомила в понеділок, що ця анімаційна серія постійно входить до п'ятірки найпопулярніших шоу на Disney+ за кількістю переглядів щомісяця. Це не дивно, враховуючи величезні цифри переглядів у рейтингах стрімінгового сервісу Nielsen. Лише минулого місяця "Bluey" знову зібрав мільярдні перегляди, на цей раз залучивши 1,047 мільярди хвилин під час тижня з 18 по 24 березня, це 13-тий підряд тиждень з переглядом понад 1 мільярда хвилин для серіалу.

Створена та написана Джо Брумом, серія слідує за Блюї, милим і невгамовним песиком породи блю-хілер, який живе зі своєю мамою, татом та маленькою сестрою Бінгою. Блюї використовує свою нескінченну енергію, щоб грати у ігри, які розгортаються непередбачувано та смішно, залучаючи до світу веселощів свою родину та всіх сусідів.

Джерело: Deadline