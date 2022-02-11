Как сообщает Comic Book, в американских залах IMAX все билеты на допремьерные показы «Бэтмена» уже раскуплены, и произошло это буквально в считанные минуты.
Напомним, в американском прокате «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном стартует 4 марта. Однако торжественная мировая премьера в
Аналитики полагают, что первый прокатный уикенд принесет создателям картины от 130 до 170 миллионов долларов, и вероятно, «Бэтмен» сможет установить рекорд в рамках экранизаций DC.
В украинском прокате фильм стартует 3 марта.