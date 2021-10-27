Анастасия Лях .27 октября, 2021 4

Легендарный комик появится в фильме « Человек-муравей и Оса: Квантомания». Об этом рассказал сам актер в рамках интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Представители Marvel или Disney пока не сообщали об участии Мюррея. Должно быть, эта информация должна была оставаться в секрете (скорее всего, артист исполнил камео). Но сам Билл решил спойлернуть. Вот что он сказал: «Полагаю, мне нельзя это говорить, но я снялся в одном из фильмов Marvel, у режиссера комедии „Добейся успеха“. Мне очень нравится этот постановщик, и я большой фанат этого фильма, поэтому и согласился».

Также Мюррей добавил, что это было его первое и последнее участие в комиксах. Мол, опыт был приятным, но повторять актер не намерен.

«Добейся успеха» — спортивная комедия с юной Кирстен Данст о соревновании чирлидерш. Снял ее Пейтон Рид, создатель всех трех марвеловских проектов о Человеке-муравье . Кого именно изобразил в предстоящей «Квантомании» Мюррей, неизвестно. Тут актер от спойлера удержался.

Релиз «Квантомании» недавно был перенесен и в настоящее время запланирован на 28 июля 2023 года.