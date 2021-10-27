Легендарный комик появится в фильме «
Представители Marvel или Disney пока не сообщали об участии Мюррея. Должно быть, эта информация должна была оставаться в секрете (скорее всего, артист исполнил камео). Но сам Билл решил спойлернуть. Вот что он сказал: «Полагаю, мне нельзя это говорить, но я снялся в одном из фильмов Marvel, у режиссера комедии „Добейся успеха“. Мне очень нравится этот постановщик, и я большой фанат этого фильма, поэтому и согласился».
Также Мюррей добавил, что это было его первое и последнее участие в комиксах. Мол, опыт был приятным, но повторять актер не намерен.
«Добейся успеха» — спортивная комедия с юной Кирстен Данст о соревновании чирлидерш. Снял ее Пейтон Рид, создатель всех трех марвеловских проектов о
Релиз «Квантомании» недавно был перенесен и в настоящее время запланирован на 28 июля 2023 года.