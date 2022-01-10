Анастасия Лях .10 января, 2022 8

Легендарный комик дразнит фанатов, намекая, что сыграет злодея в предстоящем триквеле марвеловского экшена «Человек-муравей» .

Напомним, третья часть выйдет под названием « Человек-муравей и Оса: Квантомания». Любые сюжетные подробности хранятся в строжайшем секрете. Однако некоторое время назад Билл Мюррей дал понять, что получил роль в этом проекте.

Теперь же актер появился в ютуб-шоу The Eli Manning Show и заявил, что изобразит «плохого парня». То есть если Мюррей не шутит (а актер, как известно, — большой шутник), то он, вероятно, сыграет антагониста в «Квантомании» или же одного из злодеев, если таковых по сценарию несколько.

Напомним также, что к своим ролям должны вернуться Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас и Мишель Пфайффер. Релиз намечен на 28 июля 2023.