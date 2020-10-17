Анастасия Лях .17 октября, 2020 6

Британский актер присоединился к проекту, который станет англоязычным ремейком японской картины «Жить» легендарного режиссера Акиры Куросавы, пишет The Hollywood Reporter.

Оригинальный фильм Куросавы в свою очередь был переиначиванием сюжета повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Он вышел в 1952 году и рассказывал о чиновнике, который узнает, что у него рак и жить осталось максимум год. Герой понимает, что прожил никчемную, бестолковую жизнь, которую целиком отдал дурацкой работе и бессмысленной бюрократической возне, и не успел сделать ничего важного.