Таня Гончаренко .1 октября, 2021 3

Британский комик Роуэн Аткинсон, известный по роли Мистера Бина и агента Джонни Инглиш, присоединился к касту приквела фильма "Чарли и шоколадная фабрика". - сообщает THR

Напомним, что "Чарли и шоколадная фабрика" вышедший на экраны в 2005 году - это экранизация сказочного произведения британского писателя Роальда Даля.

Ранее, образ Вилли Вонка воплотил знаменитый Джонни Депп. В этот раз, главная роль досталась Тимоти Шамале ("Дюна").

Приквел носит лаконичное название "Вонка" (Wonka). Режиссером выступит Пол Кинг, который создал серию фильмов о приключениях медвежонка Паддингтона.

Помимо Аткинсона к актерскому составу присоединились обладательница "Золотого глобуса" Салли Хокинс ("Беззаботная") и лауреатка премии "Оскар" Оливия Колман ("Фаворитка").

Напомним, ранее, Netflix приобрел права на экранизацию всех популярных произведений Роальда Даля. Сервис планирует создать целую "вселенную", которая будет включать в себя, в том числе, анимационные сериалы.