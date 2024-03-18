sonyazhytkova .18 марта, 2024 0

Стримінговий гігант, представив трейлер довгоочікуваного фільму, що розкриває історію скандального інтерв'ю, де принца публічно принизили за його зв'язки з Джефрі Епштейном та спірну поведінку. Репліки про Pizza Express та неможливість потіти залишилися надовго в пам'яті глядачів.

У трейлері стрічки глядачі побачать Джилліан Андерсон, яка виконує роль інтерв'юерки Емілі Мейтліс, Руфуса Сьюелла в образі принца та Біллі Пайпер, що грає роль Сема МакАлістера, продюсера BBC, що організував інтерв'ю та написав книгу, на якій базується цей фільм. Минулого тижня обидва актори визнали, що спочатку відмовилися від ролей, проте Джилліан Андерсон, відома своєю роботою у серіалі "Корона", відмітила, що побачила це як виклик, а не обтяження. "Мати можливість зіграти цю роль було для мене привілегією, але також викликало спантеличення", - додала вона.

Сценарій кінокартини "Сенсація" створив Пітер Моффат, а співвиробництвом займаються студії "Маяк" і Voltage TV. Крім того, на Amazon Prime Video готується окремий серіал про це інтерв'ю, де Майкл Шин виконує роль принца, а Channel 4 вже показав комедійний мюзикл минулого року.

Джерело: Deadline