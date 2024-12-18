sonyazhytkova .18 декабря, 2024 10

Columbia Pictures представила перший трейлер стрічки "Karate Kid: Legends", прем'єра якої відбудеться 29 травня 2025 року.

У новій частині легендарної франшизи з’являться молодий актор Бен Ван, а також незрівнянний Джекі Чан і улюбленець шанувальників, оригінальний "карате-кід" Ральф Маккіо.

Сюжет розгортається навколо Лі Фонга (Бен Ван) – талановитого майстра кунг-фу, який після сімейної трагедії змушений переїхати з Пекіна до Нью-Йорка разом із матір'ю. На новому місці юнак стикається з труднощами адаптації: його переслідують спогади про минуле, а однокласники не поспішають приймати його до свого кола. Хоча Лі намагається уникати конфліктів, проблеми не відпускають його. Коли друг потребує допомоги, Лі вирішує взяти участь у карате-турнірі. Однак його кунг-фу навичок виявляється замало.

На допомогу приходить вчитель кунг-фу, містер Хан (Джекі Чан), який звертається до Деніела ЛаРуссо (Ральф Маккіо) – героя оригінального фільму. Разом вони створюють унікальний стиль, поєднуючи карате та кунг-фу, щоб підготувати Лі до фінального протистояння.

Режисером стрічки виступив Джонатан Ентвіссел, а сценарій написав Роб Лібер. Також, акторський ансамбль добовнили Джошуа Джексон, Сейді Стенлі та Мінг-На Вен.

Джерело: Deadline