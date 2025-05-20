sonyazhytkova .20 мая, 2025 8

Один з найочікуваніших екшенів року — "War 2" — вже має перший тизер, і він заряджений адреналіном! Індійський мегапроєкт із зірками Хрітіком Рошаном і NTR Jr, режисером якого виступив Аян Мукерджі (відомий за фентезі-хітом "Брахмастра Частина перша: Шива").

Прем’єра фільму запланована на 14 серпня — і схоже, що це буде вибух!

Тизер демонструє серію захопливих протистоянь між персонажами Рошана і NTR Jr: перегони в центрі міста, пекельні дуелі на дахах поїздів, перестрілки на човнах, і навіть епічний фінал у крижаній печері. Це не просто бойовик — це справжня гонка на виживання.

До акторського складу приєдналася також Кіара Адвани, знайома глядачам за ролями у спортивній драмі "М.С.Дхоні: нерозказана історія", хітовій "Кабір Сінгх" та стрічці "Хороші новозди".

"War 2" — новий розділ у всесвіті YRF Spy Universe, який продовжує об’єднувати зіркових героїв і небезпечні місії у стилі Джеймса Бонда з боллівудською душею. І якщо тизер — лише розминка, то сам фільм обіцяє стати справжнім кінематографічним вибухом.

Готуйтесь: війна наближається, і вона буде грандіозною.

Джерело: Deadline