sonyazhytkova .7 апреля, 2025 12

Трилерна антологія HBO "Білий лотос" продовжує розширювати горизонти — цього разу, можливо, буквально. Після спекотних пейзажів Гаваїв, Італії та Таїланду, творець серіалу, Майк Вайт, натякнув, що у 4 сезоні нас чекає щось менш прибережне, але не менш фатальне.

"Хочу трохи відійти від теми скель і розбитих хвиль", — зізнався Вайт наприкінці третього сезону. "Хоча в готелях 'Білий лотос' завжди знайдеться місце для ще кількох вбивств".

Наразі відомо, що серіал продовжено на четвертий сезон, а команда вирушає у розвідку нових локацій вже найближчими тижнями. Як розповіла Франческа Орсі, очільниця драматичного підрозділу HBO, фінальне рішення ще не ухвалене, але ймовірно, події розгортатимуться десь у Європі.

За чутками, розглядається готель мережі Four Seasons — партнер франшизи "Білий лотос" — десь на території Європи. Французька Рив'єра? Австрійські замки? Можливості справді безмежні. Та є одне "але": команда попереджає, що Вайт терпіти не може холод, тож лижного курорту не чекайте.

Майбутній сезон тримається у суворій таємниці, але враховуючи історію шоу — там, де з’являється "Білий лотос", обов’язково трапляється щось… смертельне. І цього разу — можливо, у місці, про яке ніхто навіть не здогадується.

Джерело: Deadline