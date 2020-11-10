Анастасия Лях .10 ноября, 2020 3

Продолжение фантастического боевика с Вином Дизелем уже находится в разработке, сообщил глава компании DMG Entertainment Дэн Минтц.

Напомним, «Бладшот» — экранизация одноименного комикса, главным героем которого является бывший солдат Рэй Гаррисон, который погибает, а затем восстает из мертвых благодаря высоким технологиям подобно Робокопу. Теперь в его крови функционирует множество нанокомпьютеров, и он практически неуязвим. Герой не помнит свою прежнюю жизнь и аки машина выполняет приказы. Но однажды, естественно, задумывается и начинает потихоньку вспоминать.

«Бладшот» вышел в прокат накануне общемирового карантина, связанного с пандемией коронавируса, и потому, конечно же, провалился, успев собрать лишь 37 миллионов долларов при бюджете в 45. Однако Минтц считает, что в тех сложных условиях, в которых оказалась лента, она все равно сумела продемонстрировать хороший результат.

Никаких подробностей о сиквеле пока нет.