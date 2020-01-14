Анастасия Лях .14 января, 2020 4

Фантастический боевик по одноименному комиксу издательства Valiant Comics с участием Вина Дизеля получил второй официальный трейлер, более подробно рассказывающий о том, что за эксперимент произошел с главным героем.

Напомним, Дизель играет морпеха Рэя Гаррисона, который после смертельного ранения оказывается подопытным в лаборатории секретной корпорации RST. С помощью нанотехнологий корпорация возвращает солдата с того света и превращает в мощное биотехнологическое оружие. Они контролирует не только тело Рэя, но также его разум и память. Герой ничего не помнит о своей настоящей жизни. Но однажды воспоминания начинают возвращаться.

В режиссерском кресле находится Дэйв Уилсон, который был супервайзером визуальных эффектов на фильме «Мстители: Эра Альтрона». Релиз в Украине состоится 12 марта.