Анастасия Лях .20 марта, 2020 3

Фантастический боевик с Вином Дизелем, собравший из-за пандемии ничтожно малую сумму в прокате, получит релиз на цифровых платформах гораздо раньше положенного срока, сообщает Comic Book.

«Бладшот» станет доступным на стриминговых сервисах спустя всего лишь десять дней после старта в международном прокате. Такое заявление сделала непосредственно компания Columbia Pictures, отметив, что теперь все желающие смогут посмотреть фильм у себя дома, где в настоящее время мы, человечество, проводим большую часть времени.

Напомним, что «Бладшот» успел выйти в американский прокат, так как на тот момент кинотеатры США и Канады еще функционировали, но людей в залах уже практически не было. А, к примеру, в украинский прокат картина не успела выйти вовсе.