Фантастический боевик с Вином Дизелем, собравший
«Бладшот» станет доступным на стриминговых сервисах спустя всего лишь десять дней после старта в международном прокате. Такое заявление сделала непосредственно компания Columbia Pictures, отметив, что теперь все желающие смогут посмотреть фильм у себя дома, где в настоящее время мы, человечество, проводим большую часть времени.
Напомним, что «Бладшот» успел выйти в американский прокат, так как на тот момент кинотеатры США и Канады еще функционировали, но людей в залах уже практически не было. А, к примеру, в украинский прокат картина не успела выйти вовсе.
Зря Sony не перенесли премьеру - понимали же, что в сложившейся ситуации это гарантированный провал.