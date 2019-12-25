Анастасия Лях .25 декабря, 2019 10

Студия Sony перенесла премьеру фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем, основанного на одноименном комиксе, пишет ComingSoon.

Фильм должен был выйти в прокат 20 февраля, но выйдет чуть позже, 12 марта. Что стало причиной переноса релиза, не сообщается.

Напомним, «Бладшот» — комикс издательства Valiant Comics, рассказывающий о морском пехотинце Рэе Гаррисоне, который погибает, но подобно Робокопу возвращается к жизни благодаря ученым, что превращают его в биокиборга. Сперва герой ничего не помнит о своей прошлой человеческой жизни, но затем, естественно, начинает вспоминать.

В режиссерском кресле находится Дэйв Уилсон. В ролях помимо Дизеля заняты Гай Пирс, Тоби Кеббелл, Эйса Гонсалес, Талула Райли.