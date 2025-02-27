sonyazhytkova .27 февраля, 2025 5

Голлівуд сумує за Мішель Трахтенберг. Акторку, відому за роллю Джорджини Спаркс у серіалі "Пліткарка", знайшли непритомною у її будинку в Нью-Йорку. Медики констатували смерть 39-річної зірки.

Її колеги по серіалу висловлюють співчуття, зокрема Блейк Лайвлі, яка виконувала роль Серени ван дер Вудсен. У своєму Instagram вона поділилася архівним кадром із Трахтенберг, написавши: "Це був день, коли я вперше зустріла Мішель. Вона була справжнім вихором енергії – неможливо було не відчути її присутність. Вона вкладала в усе 200%: сміялася щиро, боролася за правду без страху, віддано ставилася до своєї роботи та друзів. Вона була сміливою, яскравою, неповторною".

Акторка також зазначила, як неочікувано втрата може увірватися в життя: "Час минає, і ми сприймаємо як належне можливість знову побачити старих друзів. Справжні трагедії – це ті, що застають зненацька в звичайний день".

Співчуття також висловили інші зірки "Пліткарки", зокрема Ед Вествік (Чак Басс) і Чейс Кроуфорд (Нейт Арчібальд). Колеги з інших проєктів, таких як "Крижана принцеса" та "Баффі – переможниця вампірів", серед яких Кім Кетролл, Джеймс Марстерс і Девід Бореаназ, також згадали Трахтенберг теплими словами.

Джерело: Deadline