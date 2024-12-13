sonyazhytkova .13 декабря, 2024 4

В день народження авторки Лайвлі поділилася щирими словами на своїй сторінці в Instagram.

"Ця жінка змінює життя всіх, хто її знає", — написала акторка. "Вона спокійна і стійка, її чесність — фундамент, на якому все тримається. Її гумор завжди застає зненацька, а її тиха сила вражає. Вона обирає шлях доброти. Вона любить своїх фанатів, друзів, сім'ю, громаду… та найбільше — диетичну пепсі. І ми всі її за це обожнюємо".

Лайвлі додала: "З днем народження, @colleenhoover! Моє життя змінилося завдяки твоїм творам, твоїй дружбі, твоєму мистецтву. І не лише моє — ти надихаєш тисячі людей. Дякую тобі за це сьогодні і щодня".

"Покинь, якщо кохаєш" — це адаптація однойменного роману Гувер, яку цього року зняв режисер Джастін Балдоні. У фільмі, доступному для перегляду на Netflix, Лайвлі грає Лілі Блум — молоду жінку, яка переїжджає до Бостона, щоб розпочати власний бізнес. Вона закохується в нейрохірурга Ріла Кінкейда (Балдоні), але згодом починає помічати риси, що нагадують їй її батьків. Тим часом у її житті несподівано з'являється перше кохання, Атлас Корріган (Брендон Скленар), що ускладнює ситуацію.

Сценарій адаптувала Крісті Голл, яка зізналася, що була вражена романом ще під час першого прочитання. "Я поринула у цей твір і просто закохалася у стиль Коллін Гувер", — зазначила Голл. "Мене вразила її відвертість і мужність, адже роман натхненний її особистими переживаннями. Спочатку це здається класичною історією кохання, але з часом ти розумієш, що героїня опинилася у 'пастці'. Цей емоційний шлях захоплює".

Джерело: Deadline