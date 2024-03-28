sonyazhytkova .28 марта, 2024 3

Відчуйте атмосферу мартіні, загадкових зникнень та зради, адже прийшов час повернутися до цього світу.

Чутки про сиквел детективного трилера "Проста послуга" хвилювали шанувальників багато років і нарешті Amazon MGM Studios зробили офіційне оголошення про повернення головних акторів під керівництвом оригінального режисера стрічки Пола Фейга.

Amazon MGM Studios повністю готовий до зйомок продовження з поверненням усіх ключових учасників, як акторів, так і членів знімальної групи. Серед них - Анна Кендрік, Блейк Лайвлі, Генрі Голдінг, Ендрю Раннеллс, Башір Салахуддін, Джошуа Сатін, Іан Хо та Келлі МакКормак.

Фейг знову очолить режисерське крісло, тоді як Джессіка Шарзер, що писала сценарій оригіналу, повертається на посаду сценариста для наступної частини. Зйомки заплановано на початок весни, а прем'єра фільму планується для стрімінгового показу у 240 країнах.

У сиквелі історія знову слідує за головними героїнями Стефані Смадерс (Кендрік) та Емілі Нельсон (Лайвлі). Стефані відправляється на чарівний остров Капрі в Італії на елегантне весілля Емілі з заможним італійським бізнесменом. Під час цього розкішного заходу очікується низка подій, наповнених інтригою та небезпекою, які зроблять цю розкішну подію більш цікавою та інтригуючою, ніж подорож від Маріни Гранде до площі міста Капрі.

Джерело: Мovieweb