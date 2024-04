sonyazhytkova .16 апреля, 2024 11

Компанії Columbia Pictures та Wayfarer Studios перенесли дату виходу стрічки з 21 червня на 9 серпня. Кінокартина створена за мотивами роману Колін Гувер.

Компанія Sony вважає, що стрічка стане сильною альтернативою в серпневому розкладі проти фільмів "Borderlands" від Lionsgate, "The Fire Inside" від Amazon MGM та жанрового трилера "The Trap" від Warner Bros.

Перенесення "It Ends With Us" на серпень вплинуло на Focus Features, які планували випустити "The Bikeriders" 21 червня. Місяць також відзначається стрічками "Bad Boys: Ride or Die" від Sony 7 червня та "Inside Out 2" від Disney/Pixar 14 червня. Червень обіцяє бути важливим для касових зборів з релізом таких фільмів, як "A Quiet Place: Day One" 28 червня, "The Watchers" від New Line, "Horizon" Кевіна Костнера, і "Despicable Me 4" від Illumination/Universal. "It Ends With Us" стає першим фільмом, знятим за романом Гувер для великого екрану.

У фільмі ми стежимо за Лілі Блум (Лайвлі), яка, попри травматичне дитинство, мріє розпочати нове життя в Бостоні та заснувати свій власний бізнес. Знайомство з привабливим нейрохірургом Райлом Кінкейдом (Балдоні) викликає між ними інтенсивні почуття, але з часом Лілі починає помічати у Райла риси, які нагадують їй її власні батьківські відносини. Коли її перше кохання, Атлас Корріган (Брендон Скленар), раптово повертається у її життя, стосунки Лілі з Райлом стають напруженими, і вона змушена прийняти важке рішення для свого майбутнього.

Джерело: Deadline