Таня Гончаренко .16 ноября, 2021 3

В отличии от своего супер популярного мужа Райана Рейнольдса, Блейк Лайвли не получает заметных ролей после сериала "Сплетница". Но, теперь, актриса решила попробовать себя в новом амплуа.

Лайвли дебютировала как режиссер сняв клип для Тейлор Свифт на песню "I Bet You Think About Me".

В клипе, вместе с Тейлор снялся знаменитый комедийный актер Майлз Теллер.

По сюжету, Свифт - гостья на свадьбе своего возлюбленного, которого и исполнил Теллер.

Над сценарием работали Свифт и Лайвли совместно.