sonyazhytkova .25 июля, 2024 4

Актор нещодавно поділився спогадами про свою кар’єру, розповівши про роль, яку йому запропонували у відомому серіалі HBO.

"Коли вони вперше запропонували мені роль, чесно кажучи, йшлося про те, що Саманта була зацікавлена у побаченнях з темношкірим чоловіком і хотіла дізнатися, чи правдиві всі ці чутки про нашу анатомію!", – розповів Андервуд. "Я відповів: 'Я вдячний за пропозицію, але не хочу грати персонажа, заснованого на расових стереотипах та цікавості до темношкірих чоловіків'".

Актор зізнався, що "ніколи не дивився" шоу до того, як отримав пропозицію грати поряд із Сарою Джесікою Паркер, Синтією Ніксон, Крістін Девіс і Кім Кетролл, але знав, що це великий хіт.

Зрештою, Андервуд погодився зіграти романтичного партнера для героїні Ніксон, Міранди Гоббс, у ролі доктора Роберта Лідса.

Коли команда "Секс і місто" знову звернулася до нього, він запитав: "Чи буде це про расу?". І вони відповіли: "Ні, ні, ми навіть не будемо згадувати про це".

"І, здається, це питання підіймалося лише раз. Я знявся у п’яти епізодах, і, наскільки я пам’ятаю, Саманта лише раз згадала, що Міранда зустрічається з 'темношкірим доктором'", – поділився Андервуд. "Це було для мене принциповим протягом всієї кар'єри – не бути закріпленим у ролі 'темношкірого хлопця'. Я багато разів обговорював це з продюсерами, і вони були чудовими. Вони сказали: 'Ні, він просто лікар, з яким Міранда познайомилася в ліфті, і у них зав'язався невеличкий роман' Це було неймовірно".

Андервуд також зазначив, що Синтія Ніксон була дуже люб'язною. Він згадав, як після затвердження на роль, вона та інші актори зателефонували йому, щоб виразити свою радість з приводу його приєднання до серіалу та привітати його заздалегідь.

Джерело: Deadline