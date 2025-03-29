sonyazhytkova .29 марта, 2025 8

Що може піти не так, коли в'язень бере в заручники телевізійний суд? Дізнаємось у майбутньому фільмі Ніколаса Столлера!

Біллі Айкнер долучився до акторського складу безіменної комедії від сценариста й режисера Ніколаса Столлера, яку знімають для Amazon MGM Studios. Він приєднається до вже оголошених зірок: Вілла Феррелла, Зака Ефрона, Регіни Голл та Джиммі Татро.

Сюжет розгортається навколо колишнього в'язня (Ефрон), який вривається у студію реаліті-шоу про судові процеси та бере в заручники всіх присутніх. Він звинувачує зіркового суддю (Феррелла) у вироку, який, на його думку, зруйнував йому життя. Айкнер зіграє судового пристава, який точно не підозрював, що його зміна буде такою напруженою.

Що ж, здається, в цій історії комедія та хаос підуть рука об руку. І якщо хтось колись ображався на суддівське рішення – ось вам крайній випадок того, як із цим можна (не) впоратися!

Джерело: Deadline