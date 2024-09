sonyazhytkova .6 сентября, 2024 7

У новому трейлері серіалу "Landman" від Paramount+ зображені захоплюючі вибухи та забруднені обличчя нафтових бурильників у західному Техасі.

Драматичний серіал "Landman", заснований на подкасті "Boomtown" від Imperative Entertainment і Texas Monthly, дебютує 17 листопада на Paramount+. Перший сезон, що складається з 10 серій, розпочнеться з двох епізодів, а далі нові серії виходитимуть щотижня.

Проєкт від Тейлора Шерідана та Крістіана Уоллеса включає вражаючий акторський склад: Алі Лартер ("The Last Victim"), Мішель Рендольф ("1923"), Джейкоб Лофланд ("Joker 2"), Кайла Уоллес ("When Calls the Heart2), Джеймс Джордан ("Yellowstone"), Марк Коллі ("Nashville"), Поліна Чавес ("The Expanding Universe of Ashley Garcia") та Демі Мур ("Feud: Capote Vs. The Swans"). Епізодичні ролі виконують Джон Гемм ("Mad Men"), Енді Гарсія ("Expendables") і Міхаель Пенья ("End of Watch").

Джерело: Deadline