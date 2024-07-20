sonyazhytkova .20 июля, 2024 1

Кемп, який зараз знімається в юридичному трилері Apple TV+ "Передбачувана невинність", долучається до акторського складу майбутнього жіночого серіалу стрімінгового гіганта.

Серіал "Сирени", створений Моллі Сміт Метцлер на основі її п'єси Elemeno Pea та продюсований LuckyChap, слідкує за Девон (Меган Фахі), яка підозрює, що її сестра Сімон (Міллі Алкок) втягнута в дивні стосунки з новою керівницею, загадковою соціаліткою Мікаелою Келл (Джуліанна Мур). Мікаела, з її культоподібним розкішним життям, манить Сімон, як наркотик, і Девон вирішує втрутитися. Вирушаючи за сестрою, вона не підозрює, з якою небезпечною суперницею їй доведеться зіткнутися. Події розгортаються протягом одного напруженого вікенду на розкішному пляжному маєтку Келлів.

Біл Кемп зіграє роль Брюса ДеВітта, батька Сімон і Девон. Він – колишній військовий моряк, уродженець Баффало, якому нещодавно поставили діагноз ранньої стадії деменції. Грубий і гордий, він переживає, що може стати тягарем для своїх дочок.

У серіалі також зіграють Гленн Говертон, Кевін Бейкон, Джош Сегарра, Фелікс Соліс, Тревор Сальтер, Брітне Олдфорд, Лорен Відман, Дженн Лайон, Ерін Нойфер та Емілі Борромео.

"Сирени" є четвертим обмеженим серіалом Netflix для Білла Кемпа. Він став зіркою у всесвітньо відомому "Ферзевий гамбіт", який приніс йому номінацію SAG. Зараз його можна побачити разом з Джеффом Деніелсом у шоу "Повний чоловік", а наступного разу він з'явиться поруч з Анджелою Бассетт та Робертом Де Ніро у "Нульовий день".

Джерелоя: Deadline